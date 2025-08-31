PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bornheim - Verkehrsunfallflucht endet im Feld

Bornheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde durch zwei Verkehrsteilnehmer ein im Straßengraben stehender Ford Focus, mit eingeschaltetem Warnblinklicht und frischen Unfallschäden auf der L408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim, gemeldet.

Die beiden Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer noch vor dem Eintreffen der Polizei ins angrenzende Feld flüchtete. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Lonsheim und Flonheim und deren Drohne mit Wärmebildkamera, konnte der Geflüchtete im offenen Feld, ca. 450 Meter von der Unfallörtlichkeit entfernt, lokalisiert werden. Er bewegte sich dabei stetig weiter in Richtung Ensheim. Seine Flucht wurde letztendlich unter Hinzuziehung eines Diensthundes beendet.

Der 38-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Durch den Verkehrsunfall wurde er leicht verletzt, der PKW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

