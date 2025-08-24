PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Falschmeldung im Internet

Alzey (ots)

Aufgrund mehrerer Anrufe wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass bei einer Social-Media Plattform sogenannte "Fakenews" bezüglich eines 7`jährigen entführten und vermissten Mädchens kursieren. Hierbei wird diese Nachricht ständig bezüglich des Tatortes verändert.

Die Polizei Alzey möchte deutlich darauf hinweisen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und ein solcher Sachverhalt nicht stattgefunden hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms

