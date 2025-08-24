POL-PDWO: Falschmeldung im Internet
Alzey (ots)
Aufgrund mehrerer Anrufe wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass bei einer Social-Media Plattform sogenannte "Fakenews" bezüglich eines 7`jährigen entführten und vermissten Mädchens kursieren. Hierbei wird diese Nachricht ständig bezüglich des Tatortes verändert.
Die Polizei Alzey möchte deutlich darauf hinweisen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und ein solcher Sachverhalt nicht stattgefunden hat.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Worms
Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz
Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell