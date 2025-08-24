Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Falschmeldung im Internet

Alzey (ots)

Aufgrund mehrerer Anrufe wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass bei einer Social-Media Plattform sogenannte "Fakenews" bezüglich eines 7`jährigen entführten und vermissten Mädchens kursieren. Hierbei wird diese Nachricht ständig bezüglich des Tatortes verändert.

Die Polizei Alzey möchte deutlich darauf hinweisen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und ein solcher Sachverhalt nicht stattgefunden hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell