Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Luftnotfall auf dem Flugplatz in Worms

Worms (ots)

Am Samstag, den 23.08.2025 gegen 12:18 Uhr kommt es auf dem Flugplatz in Worms zu einem Luftnotfall. Die 29-jährige Pilotin befindet sich alleine mit ihrem Motorflugzeug auf dem Anflug auf die vorgesehene Landebahn. Hierbei setzt das Flugzeug auf der Landebahn zu stark auf, wodurch das Fahrwerk der Maschine wegbricht und es zu einem Unfallgeschehen kommt. Hierbei wird die 29-jährige Pilotin leicht verletzt und in ein umliegendes Klinikum verbracht. Zum Zwecke der Sachverhaltsaufnahme ist der Luftraum gesperrt und das Bundesamt für Fluguntersuchung verständigt worden.

Neben der Polizei befindet sich die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

  • 22.08.2025 – 04:55

    POL-PDWO: Osthofen - Garagenbrand in Wohngebiet

    Osthofen (ots) - In der Nacht zum Freitag, 22.08.2025, gingen kurz nach Mitternacht mehrere Mitteilungen über einen Gebäudebrand in der Straße Auf der Rosselshecke in Osthofen ein. Von dem Brand waren zwei aneinander angrenzende Garagen und eine Terrassenüberdachung betroffen. Auch die Fassade eines Wohngebäudes wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt, blieb jedoch weiterhin bewohnbar. Durch das Feuer und die ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 02:38

    POL-PDWO: Verkehrsunfall auf der B9 bei Worms mit einer leicht verletzten Person

    Worms (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 21:20 Uhr befährt eine 51-Jährige Frau aus Worms mit ihrem PKW die B9 aus Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Worms. Aufgrund einer Unebenheit in der Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit der dortigen Schutzplanke. Durch den ...

    mehr
