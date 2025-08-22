PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Osthofen - Garagenbrand in Wohngebiet

Osthofen (ots)

In der Nacht zum Freitag, 22.08.2025, gingen kurz nach Mitternacht mehrere Mitteilungen über einen Gebäudebrand in der Straße Auf der Rosselshecke in Osthofen ein. Von dem Brand waren zwei aneinander angrenzende Garagen und eine Terrassenüberdachung betroffen. Auch die Fassade eines Wohngebäudes wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt, blieb jedoch weiterhin bewohnbar. Durch das Feuer und die entstandenen Rauchgase wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter 06241/8520 bei der Polizei Worms zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms
zu Bürozeiten Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/Tm8sOvQ

außerhalb Bürozeiten Telefon: 06131 / 2162101
Polizeiführung vom Dienst

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

