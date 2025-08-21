Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Ermittlungen nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am 20.08.22025 kam es in den frühen Abendstunden in der Hauptstraße in Eisenberg zu einer körperlicheren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Der Tat gingen nach erstem Kenntnisstand, in der Vergangenheit liegende Streitigkeiten voraus.

Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt ein 42-jähriger Mann neben stumpfen auch mehrere Schnittverletzungen. Ein weiterer Beteiligter erlitt ebenfalls stumpfe Verletzungen. Als lebensgefährlich wurden die Verletzungen letztlich nicht eingestuft, die Männer wurden anschließend medizinisch behandelt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden insgesamt neun Personen am Tatort durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen, die Hauptstraße in Eisenberg war zwischenzeitlich gesperrt. Eine mögliche Tatwaffe, die ursächlich für die genannte Verletzung sein könnte, wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei bislang nicht aufgefunden.

Weitere Details zum Tathergang sowie die Tatbeteiligung einzelner Personen sind derzeit Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung, das durch die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden geführt wird.

