PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Ermittlungen nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am 20.08.22025 kam es in den frühen Abendstunden in der Hauptstraße in Eisenberg zu einer körperlicheren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Der Tat gingen nach erstem Kenntnisstand, in der Vergangenheit liegende Streitigkeiten voraus.

Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt ein 42-jähriger Mann neben stumpfen auch mehrere Schnittverletzungen. Ein weiterer Beteiligter erlitt ebenfalls stumpfe Verletzungen. Als lebensgefährlich wurden die Verletzungen letztlich nicht eingestuft, die Männer wurden anschließend medizinisch behandelt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden insgesamt neun Personen am Tatort durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen, die Hauptstraße in Eisenberg war zwischenzeitlich gesperrt. Eine mögliche Tatwaffe, die ursächlich für die genannte Verletzung sein könnte, wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei bislang nicht aufgefunden.

Weitere Details zum Tathergang sowie die Tatbeteiligung einzelner Personen sind derzeit Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung, das durch die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden geführt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 02:38

    POL-PDWO: Verkehrsunfall auf der B9 bei Worms mit einer leicht verletzten Person

    Worms (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 21:20 Uhr befährt eine 51-Jährige Frau aus Worms mit ihrem PKW die B9 aus Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Worms. Aufgrund einer Unebenheit in der Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit der dortigen Schutzplanke. Durch den ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 01:52

    POL-PDWO: Dintesheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B271

    Dintesheim (ots) - Am 15.08.2025, gegen 17:30 Uhr kam es auf der B271 zwischen Flomborn und Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 65-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde. Die Radfahrerin und eine 32-jährige PKW Fahrerin befuhren hintereinander die B271 in Richtung Alzey. Die Radfahrerin wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, als die PKW-Fahrerin zum Überholvorgang ausscherte. Es ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:34

    POL-PDWO: Einselthum - Heiße Temperaturen verleiten zu Diebstahl

    Einselthum (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 15.08.2025 kam es zu einem kuriosen Vorfall in einer Kindertagesstätte in Einselthum. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine nicht richtig verschlossene Tür Zutritt zum Gebäude. Nun würde man erwarten, dass Wertgegenstände oder ähnliches entwendet wurden, dem war allerdings nicht der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren