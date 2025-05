Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Großangelegte Verkehrskontrollen durchgeführt - zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (20. Mai) führte die Polizei Euskirchen im gesamten Kreisgebiet eine umfangreiche Verkehrskontrolle durch. Ziel der Maßnahme war die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch konsequente Überwachung des Straßenverkehrs sowie die Ahndung technischer Mängel und Verstöße gegen geltende Verkehrs- und Sozialvorschriften. Insgesamt wurden 90 Fahrzeuge und deren Fahrer überprüft. Bei rund 80 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte technische Mängel oder sonstige Beanstandungen fest. In 35 Fällen wurden Verwarngelder wegen Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen, zusätzlich wurden 45 Anzeigen gefertigt. Besonders fiel ein serbischer Fahrer eines 3,5-Tonnen-Lkw auf, dessen Fahrzeug aufgrund eines überladenen Baggerlöffels kontrolliert wurde. Eine vor Ort durchgeführte Verwiegung ergab ein tatsächliches Gesamtgewicht von fast 4,8 Tonnen - deutlich über dem zulässigen Gewicht.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anordnung und wurde kurze Zeit später erneut fahrend angetroffen. Die Polizei stellte daraufhin den Fahrzeugschlüssel sicher und erhob vier Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils 500 Euro. Ein weiteres Fahrzeug - ein in Großbritannien zugelassener Sportwagen - wurde aufgrund verbotenen Tunings (Entfernung des Katalysators) aus dem Verkehr gezogen. Auch hier wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Darüber hinaus wurde ein Kleinwagen stillgelegt, da unter anderem die Bremsanlage nur eingeschränkt funktionierte und sich das Fahrzeug in einem technisch desolaten Zustand befand. Mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften im gewerblichen Güterverkehr wurden ebenfalls festgestellt. Diese betreffen insbesondere Lenk- und Ruhezeiten von Fahrern im Schwerlastverkehr. Die Polizei Euskirchen kündigt an, auch in Zukunft regelmäßig derartige Kontrollen durchzuführen. Ziel ist es, die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Euskirchen nachhaltig zu erhöhen und Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell