Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auseinandersetzung in der Innenstadt

Euskirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (20. Mai) kam es auf dem Klosterplatz in Euskirchen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 41-Jährigen. Nach den verbalen Streitigkeiten entfernten sich beide Personen in Richtung der Innenstadt. Gegen 19.50 Uhr begegneten sie sich erneut auf der Berliner Straße in Euskirchen. Nach einer erneuten, zunächst verbalen Auseinandersetzung, schlug der mittlerweile stark alkoholisierte 36-Jährige dem 41-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Hinterkopf. Der 41-Jährige wurde hierbei verletzt. Eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell