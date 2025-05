POL-EU: Betrüger scheitern

Euskirchen (ots) - Am Montagnachmittag (19. Mai) kam es um 15.11 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Veybachstraße in Euskirchen zu einem Ladendiebstahl. Ein 45-Jähriger aus Euskirchen nahm ein Paar Schuhe aus dem Verkaufsregal, entfernte mit einem mitgebrachten Seitenschneider das Sicherheitsetikett und verstaute die Schuhe samt Karton in seinem mitgeführten Rucksack. Anschließend begab er sich in Richtung Ausgang. Beim Verlassen des Geschäfts sprach eine Verkäuferin ...

