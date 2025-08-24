Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Albisheim - Verkehrsunfallflucht

Albisheim (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in Albisheim eine Verkehrsunfallflucht.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem Traktor samt Anhänger die Untere Bahnhofstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Immesheim. Im Begegnungsverkehr streifte er den Außenspiegel des entgegenkommenden PKW und verursachte hierdurch Sachschaden. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell