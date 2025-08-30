PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Biebelnheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Biebelnheim (ots)

Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte eine Verkehrsunfallflucht in Biebelnheim aufgeklärt und der flüchtende Fahrer ermittelt werden.

Am Abend des 29.08.2025 gegen 21:30 Uhr meldete die Zeugin, dass eine größere Ölspur durch Biebelheim verlaufen würde. Zudem sei die Verkehrsinsel samt Beschilderungen am Ortseingang überfahren worden. Während die Polizei die Spurenlage vor Ort dokumentierte und die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt wurde, konnte die Zeugin auf ihrem Nachhauseweg erneut einen wichtigen Hinweis - diesmal zu dem flüchtigen Fahrer - geben. Ihr sei auf dem Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Bornheim zur A61 ein Opel Corsa aufgefallen, der mitten in der Zufahrt des Parkplatzes parkte. Bei der Kontrolle des besagten Opel Corsa konnte dieser mit korrespondierenden Schäden und einer beschädigten Ölwanne festgestellt werden. Der Corsa war in Folge des Ölverlustes dort liegen geblieben. Bei dem 24-jährigen Fahrer wurde zudem leichter Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auf seine Fahrerlaubnis muss der 24-Jährige ab nun zunächst verzichten, sie wurde ihm vorläufig entzogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

