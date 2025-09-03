PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Orbis - Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Orbis (ots)

Am Abend des 02.09.2025, gegen 22 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Morschheimer Straße. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus begeben und blieben unverletzt. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Göllheim, Winnweiler sowie Nordpfälzer Land waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise im unteren sechsstelligen Bereich einzuordnen sein. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandentstehung werden durch die Kriminalinspektion Worms übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

außerhalb Bürozeiten Telefon: 06131 / 2162101
Polizeiführung vom Dienst

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 11:26

    POL-PDWO: Bornheim - Verkehrsunfallflucht endet im Feld

    Bornheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde durch zwei Verkehrsteilnehmer ein im Straßengraben stehender Ford Focus, mit eingeschaltetem Warnblinklicht und frischen Unfallschäden auf der L408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim, gemeldet. Die beiden Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer noch vor dem Eintreffen der Polizei ins angrenzende Feld flüchtete. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 13:39

    POL-PDWO: Biebelnheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Biebelnheim (ots) - Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte eine Verkehrsunfallflucht in Biebelnheim aufgeklärt und der flüchtende Fahrer ermittelt werden. Am Abend des 29.08.2025 gegen 21:30 Uhr meldete die Zeugin, dass eine größere Ölspur durch Biebelheim verlaufen würde. Zudem sei die Verkehrsinsel samt Beschilderungen am Ortseingang überfahren ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 23:34

    POL-PDWO: Falschmeldung im Internet

    Alzey (ots) - Aufgrund mehrerer Anrufe wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass bei einer Social-Media Plattform sogenannte "Fakenews" bezüglich eines 7`jährigen entführten und vermissten Mädchens kursieren. Hierbei wird diese Nachricht ständig bezüglich des Tatortes verändert. Die Polizei Alzey möchte deutlich darauf hinweisen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und ein solcher Sachverhalt nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren