Polizei Bielefeld

POL-BI: Vespa-Fahrerin schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Bei einer verbotenen Wendung auf der Oldentruper Straße, kollidierte eine Autofahrerin am Dienstag, 26.08.2025, mit einer Piaggio-Fahrerin. Diese erlitt schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr eine 55-jährige Bielefelderin mit einem VW Golf Plus die Otto-Brenner-Straße in Richtung Heeper Straße. Zunächst bog sie nach links auf die Oldentruper Straße ab und nutzte den rechten Fahrstreifen. Plötzlich bemerkte sie jedoch, dass sie in die andere Richtung fahren musste und wechselte auf den linken Fahrstreifen, um dann verbotswidrig über die Sperrfläche für ein Wendemanöver zu fahren.

Die 55-Jährige übersah dabei eine 62-jährige Vespa-Fahrerin aus Bielefeld, die hinter der Autofahrerin abgebogen war, dann jedoch den linken Fahrstreifen der Oldentruper Straße benutzte. Der Golf Plus kollidierte mit der Vespa-Fahrerin, wodurch diese stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Piaggio-Roller entstand schwerer und am Auto leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte der nachfolgende Verkehr in beide Fahrtrichtungen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell