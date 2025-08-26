Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb nutzt Hilfsbereitschaft aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unter einem Vorwand bekam am Montag, 25.08.2025, ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Hammerschmidtstraße. Dort stahl er Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:00 ihr klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses nahe der Laerstraße. Er bat um ein Glas Wasser und die Möglichkeit die Toilette zu benutzen. Da der Mann einen vertrauenswürdigen Eindruck machte, ließ ihn der Bewohner eintreten.

Während der Fremde sich im Bad aufhielt, holte der Bielefelder eine Flasche Wasser und händigte sie ihm anschließend aus. Der Mann verließ die Wohnung.

Später fiel den Bewohnern auf, dass Schmuck aus dem Badezimmer fehlte. Auch ein Geldschein war nicht mehr dort, wo er zuvor im Flur gelegen hatte.

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, kurze, braune Haare und einen kurzen, braunen Bart. Der Mann trug einen braunen Kapuzenpulli mit einem gestickten Symbol in der Mitte und integrierter Bauchtasche, eine grau-braune Jeans und Sneaker.

Hinweise zu dem Dieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell