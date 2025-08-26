PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub und Einbruch bei Seniorin - Tatverdächtige ermittelt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dornberg - Wie berichtet, wurde eine Seniorin im April 2024 in ihrem Haus an der Horstkotterheide ausgeraubt. Einige Tage später überraschten Einbrecher die schlafende Frau in der Nacht. Die Kriminalpolizei konnte acht Tatverdächtige ermitteln, die in unterschiedlicher Weise an den Taten beteiligt sein sollen.

Zunächst wurde die Bielefelderin am Donnerstagnachmittag, 11.04.2024, von drei Räubern in ihrem Haus überfallen. Fünf Tage später erfolgte sodann ein Einbruch.

Mehrfach berichteten Zeugen von einem auffälligen Pkw, bei dem es sich um das Fluchtfahrzeug der Räuber gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen führten schließlich zu zwei polizeibekannten Männern, die mit dem am Pkw angebrachten Kennzeichen und dem Auto in Verbindung gebracht wurden. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Bad Salzuflen und einen 25-jährigen Bielefelder.

Weitere Ermittlungen führten sodann zu zwei 14- und zwei 15-jährigen polizeibekannten Jugendlichen aus Bielefeld, sowie zu zwei 21-Jährigen aus Bad Salzuflen und einem 19-Jährigen aus Bielefeld.

Die Ermittlungen, insbesondere zu etwaigen tatsächlichen Tatbeteiligungen der Verdächtigen, dauern an.

Das Diebesgut konnte bis heute nicht aufgefunden werden. Zudem bleibt unklar, wie die Seniorin in den Fokus der Täter geriet.

Erste Meldung vom 16.04.2024, 14:12 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5758895

Zweite Meldung vom 26.04.2024, 12:15 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5766650

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

