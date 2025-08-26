Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogen erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A30 / Bünde - Autobahnpolizisten kontrollierten am Samstag, 23.08.2025, einen Mercedesfahrer, der unter Drogen und ohne Führerschein auf der A 30 unterwegs war. Auch der Wagen durfte nicht mehr auf der Straße bewegt werden. Einen offenen Haftbefehl konnten die Beamten ebenfalls vollstrecken.

Gegen 16:15 Uhr fiel den Beamten bei Bünde in Fahrtrichtung Hannover ein Mercedes auf. Sie überprüften sein Kennzeichen und stellten fest, dass der Wagen seit anderthalb Jahre nicht mehr versichert war und deshalb zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Sie gaben dem Fahrer zu verstehen, dass er von der Autobahn abfahren soll. Bei der Kontrolle des 44-jährigen Fahrers aus Lübbecke fanden die Polizisten heraus, dass sein Führerschein ebenfalls zur Einziehung ausgeschrieben war.

Außerdem bestand ein Haftbefehl gegen den 44-Jährigen. Er konnte vor Ort organisieren, dass der haftbefreiende Betrag beglichen wurde.

Da der Lübbecker in der Vergangenheit mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen war, ließen die Beamten ihn einen Drogenvortest machen. Dieser zeigte an, dass der Fahrer womöglich Kokain konsumiert hatte. Folglich ordneten sie eine Blutprobe an.

Der Wagen musste stehen bleiben. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Plichtversicherungsgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Drogen.

