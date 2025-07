Polizei Gütersloh

POL-GT: Korrektur - Fahrradfahrer bei Unfall in Werther (Westf.) schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - In der Veröffentlichung zu einem Unfall in Werther (Westf.) am Montagabend (30.06., 20.20 Uhr) hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Der 28-jährige Fahrradfahrer aus Bielefeld befuhr die Rotingdorfer Straße geradeaus in Richtung Käppkenstraße. Dabei kam ihm die 52-jährige Volvo-Fahrerin entgegen. Die Bielefelderin beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Rotingdorfer Straße abzubiegen.

Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

