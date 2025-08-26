PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt beladenen Citroen Jumper

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht auf Montag, 25.08.2025, brach ein bisher unbekannter Täter in eine Werkstatt am Schelpmilser Weg ein und stahl einen Citroen Jumper, Kupferbleche und Werkzeug. Zuvor hatte er vermutlich versucht in ein Firmengebäude in unmittelbarer Nähe einzubrechen. Bei dem gescheiterten Versuch wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Laut Aufzeichnungen machte sich der Mann gegen 01:14 Uhr an der Tür des Bauunternehmens zu schaffen. Diese hielt dem Einbruchsversucht jedoch stand.

Der abgebildete Täter war zwischen 45 bis 55 Jahre alt, hatte eine Glatze und einen graumelierten Vollbart. Er trug eine blaue Daunenjacke und schwarze Adidas Schnieker mit weißer Sohle.

Ermittler gehen davon aus, dass derselbe Täter anschließend in eine Werkstatt nahe der Eckendorfer Straße einstieg. Über ein Kunststofffenster eines Rolltores verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Werkstattraum.

Bei seiner Suche nach Diebesgut entdeckte der Täter einen Fahrzeugschlüssel, der zu einem weißen Citroen Jumper mit Bielefelder Kennzeichen aus dem Baujahr 2019 gehörte. Er belud den Wagen mit diversem Werkzeug und Kupferblechen. Anschließend verließ er das Firmengelände mit dem Jumper in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Täter und dem gestohlenen Fahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

