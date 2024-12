Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Insgesamt 78 Einsätze verzeichnete die Polizeiinspektion Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende. Es wurden 25 Strafanzeigen gefertigt, 11 Verkehrsunfälle aufgenommen und 42 so genannte "sonstige Vorgänge" bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.

Am 14. Dezember ereignete sich unter anderem ein Einsatz am Bahnhof in Idar-Oberstein, bei dem es zu einem Widerstand mit der Beschuldigten kam. Weiteres unter: https://s.rlp.de/einsatzbahnhofidaroberstein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zur Sachbeschädigung mittels Graffiti im Bereich der Höckelböschstraße/ Schillingstraße im Stadtteil Idar. Die Polizei sucht nun Zeugen. Mehr hierzu unter: https://s.rlp.de/q8R5n9w

Ebenso brannte ein Einfamilienhaus in Mittelreidenbach. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Idar-Oberstein geführt. Weiter Infos unter: https://s.rlp.de/8VPzrPZ

Am 15. Dezember, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der B41, im Kreuzungsbereich der Otto-Decker-Straße zu einem Verkehrsunfall der in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten endete. Nähere Infos unter: https://s.rlp.de/UowvbyV

