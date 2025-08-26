Polizei Bielefeld

POL-BI: Geteilte Meldung der Polizei Lippe: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. 56-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Nachfolgend finden Sie eine Meldung der Polizei Lippe. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in Bielefeld aufhalten könnte:

Seit Montag (25.08.2025) wird eine 56-jährige Frau aus Bad Salzuflen vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 8.15 Uhr in Lockhausen gesehen. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Es könnte sein, dass sich die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt.

Die 56-Jährige wird wie folgt beschrieben: 1,60 - 1,65 m groß, braun-blondes Haar, weiß/blau gestreiftes Oberteil, blaue Jeansjacke und Jeanshose, weiße Schuhe, kippt manchmal mit dem Oberkörper nach vorn und zurück. Ein Foto der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/178605

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

