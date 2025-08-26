PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Geteilte Meldung der Polizei Lippe: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. 56-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Bielefeld (ots)

Nachfolgend finden Sie eine Meldung der Polizei Lippe. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in Bielefeld aufhalten könnte:

Seit Montag (25.08.2025) wird eine 56-jährige Frau aus Bad Salzuflen vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 8.15 Uhr in Lockhausen gesehen. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Es könnte sein, dass sich die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt.

Die 56-Jährige wird wie folgt beschrieben: 1,60 - 1,65 m groß, braun-blondes Haar, weiß/blau gestreiftes Oberteil, blaue Jeansjacke und Jeanshose, weiße Schuhe, kippt manchmal mit dem Oberkörper nach vorn und zurück. Ein Foto der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/178605

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:24

    POL-BI: Dieb nutzt Hilfsbereitschaft aus

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unter einem Vorwand bekam am Montag, 25.08.2025, ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Hammerschmidtstraße. Dort stahl er Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:00 ihr klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses nahe der Laerstraße. Er bat um ein Glas Wasser und die Möglichkeit die Toilette zu benutzen. Da ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:58

    POL-BI: Einbrecher stiehlt beladenen Citroen Jumper

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht auf Montag, 25.08.2025, brach ein bisher unbekannter Täter in eine Werkstatt am Schelpmilser Weg ein und stahl einen Citroen Jumper, Kupferbleche und Werkzeug. Zuvor hatte er vermutlich versucht in ein Firmengebäude in unmittelbarer Nähe einzubrechen. Bei dem gescheiterten Versuch wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Laut Aufzeichnungen machte sich ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:09

    POL-BI: Raub und Einbruch bei Seniorin - Tatverdächtige ermittelt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Dornberg - Wie berichtet, wurde eine Seniorin im April 2024 in ihrem Haus an der Horstkotterheide ausgeraubt. Einige Tage später überraschten Einbrecher die schlafende Frau in der Nacht. Die Kriminalpolizei konnte acht Tatverdächtige ermitteln, die in unterschiedlicher Weise an den Taten beteiligt sein sollen. Zunächst wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren