PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Tipps der Bielefelder Polizei zum Schulstart

POL-BI: Tipps der Bielefelder Polizei zum Schulstart
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Zum Schulstart nach den Sommerferien am Mittwoch, 27.08.2025, haben die Verkehrssicherheitsberater der Polizei ein paar wertvolle Informationen für mehr Sicherheit auf den Bielefelder Schulwegen.

Einen guten Start in den Schultag wünscht die Polizei Bielefeld Ihren Kindern!

Tipps der Bielefelder Polizei für die Verkehrssicherheit Ihres Kindes

Kinder benötigen stets genügend Schlaf und ein gesundes Frühstück. Vermeiden Sie Hetze und Stress nach dem Aufstehen. Planen Sie genügend Zeit für den Schulweg ein.

Eltern sind die besten Verkehrserzieher!

Üben Sie den Schulweg gemeinsam mit Ihrem Kind. Der kürzeste Weg zur Schule ist nicht immer der sicherste. Beim Überqueren der Fahrbahn gilt grundsätzlich: "Halt" am Bordstein. Seien Sie Vorbild im Straßenverkehr - Ihr Kind macht es Ihnen nach.

Sicherheit durch Sichtbarkeit!

Achten Sie in der dunklen Jahreszeit auf helle Kleidung. Ergänzen Sie diese mit reflektierenden Materialien.

Nicht mit dem Auto zur Schule!

Verkehrssicheres Verhalten lernt Ihr Kind nur durch stetiges Üben. Zudem sind frische Luft und Bewegung gesund.

Wenn doch mit dem Auto zur Schule, dann:

Entsprechende Kindersitze nutzen und stets mit Gurt fahren. Vermeiden Sie das gefährliche Parkchaos vor dem Schuleingang. Halten Sie lieber einige Meter entfernt und gehen letzte Schritte zu Fuß. Kinder nur zur Gehwegseite aussteigen lassen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:24

    POL-BI: Dieb nutzt Hilfsbereitschaft aus

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unter einem Vorwand bekam am Montag, 25.08.2025, ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Hammerschmidtstraße. Dort stahl er Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:00 ihr klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses nahe der Laerstraße. Er bat um ein Glas Wasser und die Möglichkeit die Toilette zu benutzen. Da ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:58

    POL-BI: Einbrecher stiehlt beladenen Citroen Jumper

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht auf Montag, 25.08.2025, brach ein bisher unbekannter Täter in eine Werkstatt am Schelpmilser Weg ein und stahl einen Citroen Jumper, Kupferbleche und Werkzeug. Zuvor hatte er vermutlich versucht in ein Firmengebäude in unmittelbarer Nähe einzubrechen. Bei dem gescheiterten Versuch wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Laut Aufzeichnungen machte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren