POL-BI: Tipps der Bielefelder Polizei zum Schulstart

MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Zum Schulstart nach den Sommerferien am Mittwoch, 27.08.2025, haben die Verkehrssicherheitsberater der Polizei ein paar wertvolle Informationen für mehr Sicherheit auf den Bielefelder Schulwegen.

Einen guten Start in den Schultag wünscht die Polizei Bielefeld Ihren Kindern!

Tipps der Bielefelder Polizei für die Verkehrssicherheit Ihres Kindes

Kinder benötigen stets genügend Schlaf und ein gesundes Frühstück. Vermeiden Sie Hetze und Stress nach dem Aufstehen. Planen Sie genügend Zeit für den Schulweg ein.

Eltern sind die besten Verkehrserzieher!

Üben Sie den Schulweg gemeinsam mit Ihrem Kind. Der kürzeste Weg zur Schule ist nicht immer der sicherste. Beim Überqueren der Fahrbahn gilt grundsätzlich: "Halt" am Bordstein. Seien Sie Vorbild im Straßenverkehr - Ihr Kind macht es Ihnen nach.

Sicherheit durch Sichtbarkeit!

Achten Sie in der dunklen Jahreszeit auf helle Kleidung. Ergänzen Sie diese mit reflektierenden Materialien.

Nicht mit dem Auto zur Schule!

Verkehrssicheres Verhalten lernt Ihr Kind nur durch stetiges Üben. Zudem sind frische Luft und Bewegung gesund.

Wenn doch mit dem Auto zur Schule, dann:

Entsprechende Kindersitze nutzen und stets mit Gurt fahren. Vermeiden Sie das gefährliche Parkchaos vor dem Schuleingang. Halten Sie lieber einige Meter entfernt und gehen letzte Schritte zu Fuß. Kinder nur zur Gehwegseite aussteigen lassen.

