Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Raubüberfall auf Bäckereifiliale - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Worms (ots)

Heute Morgen gegen 05:30 Uhr kam es in der Alzeyer Straße in Worms zu einem Raubüberfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter eine Bäckereifiliale, bedrohte die anwesende Verkäuferin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ der Mann das Geschäft mit samt seiner Beute in unbekannte Richtung.

Die Angestellte der Bäckerei blieb körperlich unverletzt, stand jedoch deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Schlanke Statur, war etwa 1,90 m groß, trug eine graue Sturmhaube, eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, eine Hose mit weißen Streifen und schwarz-weiße Schuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

