Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Illegale Spendensammler, Geschädigte gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, dem 04.09.2025, wurden gegen 11.25 Uhr der Polizei zwei Jugendliche im Bereich eines Einkaufmarktes in der Hitzfeldstraße in Kirchheimbolanden gemeldet. Diese sollten Passanten angesprochen und um Geld bettelt haben. Durch eine Polizeistreife konnten die zwei Minderjährigen festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnte ermittelt werden, dass die Beiden offensichtlich bei Fußgängern durch Vorhalt eines Zettels, auf dem sie angaben taubstumm zu sein, um Spenden gebeten haben. Anhand des mitgeführten Bargeldes und einer geführten, vermeintlichen Spendenliste, ergab sich, dass die Jugendlichen bereits über 100.-EUR gesammelt hatten. Wer Geld gespendet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

