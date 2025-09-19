POL-UL: (GP) Göppingen - Carport brennt
Die Feuerwehr rückte am Donnerstag zu einem Feuer in Göppingen aus.
Ulm (ots)
Um 17.40 Uhr wurde ein Brand in der Straße Im Teich in Göppingen gemeldet. Dort brannte ein Carport. Ein Anwohner löschte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei. Ein Vollbrand konnte hierdurch verhindert werden. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
++++ 1821002 (BK)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell