Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Hotel - Zeugenaufruf

Nagold (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Diebe in ein Hotel in der Badgasse eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten eine Türe auf und konnten so über den Keller in das Innere gelangen. Ob und was genau entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier-Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-11 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell