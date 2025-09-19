Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken mit dem Auto gegen Schaufenster und Hauswand

Am Donnerstag verursachte eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin in Biberach einen Unfall und machte sich aus dem Staub.

Der Unfall passierte kurz nach 19.45 Uhr. Eine Autofahrerin war in der Riedlinger Straße unterwegs und fuhr dort auf ein Tankstellengelände. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Fahrerin des Opel SUV gegen die Verglasung des Verkaufsraumes stieß. Scheinbar unbeeindruckt davon legte die ältere Fahrerin des Opel den Rückwärtsgang ein, raste rückwärts über das Gelände und stieß wohl gegen einen geparkten Pkw und eine Hauswand. Anschließend sei der Opel in Richtung Mittelbiberach davongefahren. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und gab es an die Polizei weiter. Die leitete sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein und überprüfte die Wohnanschrift in Mittelbiberach. Vor dem Haus stand der unfallbeschädigte Pkw. Das Fahrzeug wies einen erheblichen Schaden am Heck und auch eine kleinere Beschädigung an der Front auf. Beides offenbar frische Schäden von dem vorangegangenen Unfall. Die 67-Jährige öffnete den Ermittlern die Tür und gab auch zu, mit dem Auto gefahren und die Schäden verursacht zu haben. Allerdings hätte sie wohl keine Zeit gehabt, vor Ort zu bleiben. Da die Seniorin merklich unter Alkoholeinwirkung stand und eigenen Angaben zufolge auch noch vor Fahrtantritt Medikamente eingenommen hatte, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei Biberach ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen die 67-Jährige. Der Schaden am Opel wird auf ca. 4.000 Euro, der an dem Tankstellengebäude und der Hauswand auf rund 2.000 Euro geschätzt. Ob auch noch Schaden an weiteren geparkten Autos entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln.

