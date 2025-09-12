PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbruch in Bürocontainer

Biblis (ots)

Ein Bürocontainer auf dem Gelände eines Betriebes "Beim Kreuz" geriet am Donnerstagabend (11.09.), gegen 23.20 Uhr, in das Visier eines unbekannten Kriminellen. Ersten Ermittlungen zufolge drang er zunächst gewaltsam in den Container ein und suchte anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete er Bargeld.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.09.2025 – 08:12

    POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger geschlagen und bestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Am Donnerstagabend (11.9.) hatten es nach ersten Angaben drei unbekannte Täter auf das T-Shirt einen 25-Jährigen in der Fraunhoferstraße abgesehen. Gegen 23.45 Uhr schlugen sie unvermittelt auf den Mann ein, wodurch dieser zu Boden stürzte. Anschließend entwendeten sie sein Shirt. Nachdem sich die Täter mit ihrer Beute entfernt hatten, ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 07:40

    POL-DA: Bickenbach: Anhänger entwendet / Polizei sucht Zeugen

    Bickenbach (ots) - Auf bislang ungeklärte Weise entwendeten Kriminelle am Mittwoch (10.9.) einen Auto-Anhänger aus der Bachgasse. Der Hänger hatte bis etwa 19.00 Uhr in einem Hof gestanden und war mittels Schloss gesichert. Die Täter überwanden die Sicherung und entfernten sich mit dem Anhänger mit dem Kennzeichen DA-W 1638 in unbekannte Richtung. Zeugen, die am Mittwoch etwas Verdächtiges bemerkt haben oder ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 07:33

    POL-DA: Münster: Einbrecher erbeuten Schmuck / Wer hat etwas bemerkt?

    Münster (ots) - Kriminelle nutzen die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Justus-Liebig-Straße, um sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen. Zwischen Montagmorgen (8.9.) etwa 7.30 Uhr und Donnerstagmittag (11.9.) etwa 11.30 Uhr begaben sich die Täter an die Terrassentür und hebelten diese mit mehreren Versuchen auf. Anschließend ...

    mehr
