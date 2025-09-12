Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbruch in Bürocontainer

Biblis (ots)

Ein Bürocontainer auf dem Gelände eines Betriebes "Beim Kreuz" geriet am Donnerstagabend (11.09.), gegen 23.20 Uhr, in das Visier eines unbekannten Kriminellen. Ersten Ermittlungen zufolge drang er zunächst gewaltsam in den Container ein und suchte anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete er Bargeld.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell