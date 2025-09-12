Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbrecher erbeuten Schmuck

Wer hat etwas bemerkt?

Münster (ots)

Kriminelle nutzen die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Justus-Liebig-Straße, um sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen. Zwischen Montagmorgen (8.9.) etwa 7.30 Uhr und Donnerstagmittag (11.9.) etwa 11.30 Uhr begaben sich die Täter an die Terrassentür und hebelten diese mit mehreren Versuchen auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand einige Schmuckstücke. Sie entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zum besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell