PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 45, Rettungshubschrauber im Einsatz

Eppertshausen (ots)

Eppertshausen B 45 - Am Donnerstag (11.09) kam es um 16.23 Uhr auf der B 45 zwischen Eppertshausen und Dieburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Mann aus Münster schwer verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 46-jährige Fahrer die Auffahrt der B 486 auf die B 45. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den fließenden Verkehr und kollidierte mit einem Lkw. Dadurch wurde das Fzg. des 46-jährige in die Böschung geschleudert, wo es auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mußte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Lkws wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren die Feuerwehren aus Rödermark, Münster und Eppertshausen im Einsatz. Die Bundesstraße mußte für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Dieburg gesperrt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Knerr, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Doerks, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 14:58

    POL-DA: Pfungstadt: Zwei Plakate entzündet / Polizei sucht Zeugen

    Pfungstadt (ots) - Bereits am Sonntagabend (7.9.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Eberstädter Straße. Zeugen meldeten gegen 20.40 Uhr den Brand an einem Plakat und löschten ihn noch vor Eintreffen der Polizei. Am Mittwochabend (10.9.) geriet ein weiteres Plakat in der Pfarrgasse in Brand. Auch dieses konnte durch Zeugen gelöscht und gegen 22.10 Uhr der Polizei gemeldet werden. Bei den ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:52

    POL-DA: Wald-Michelbach: Kindergarten im Visier Krimineller/Wer hat etwas bemerkt?

    Wald-Michelbach (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (11.09.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten "Im Weidenklingen". Sie durchsuchten das Büro und ließen anschließend Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die verdächtige ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:49

    POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: 24-Jähriger nach mehreren Diebstählen in Untersuchungshaft

    Roßdorf/Gundernhausen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen: Ein 24 Jahre alter Ladendieb konnte dank Zeugenhinweisen am Dienstagmorgen (9.9.) von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte in der Hauptstraße Ware im Wert von über 200 Euro eingesteckt und den Laden, ohne zu zahlen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren