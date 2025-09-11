Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 45, Rettungshubschrauber im Einsatz

Eppertshausen (ots)

Eppertshausen B 45 - Am Donnerstag (11.09) kam es um 16.23 Uhr auf der B 45 zwischen Eppertshausen und Dieburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Mann aus Münster schwer verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 46-jährige Fahrer die Auffahrt der B 486 auf die B 45. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den fließenden Verkehr und kollidierte mit einem Lkw. Dadurch wurde das Fzg. des 46-jährige in die Böschung geschleudert, wo es auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mußte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Lkws wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren die Feuerwehren aus Rödermark, Münster und Eppertshausen im Einsatz. Die Bundesstraße mußte für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Dieburg gesperrt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Knerr, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell