POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: 24-Jähriger nach mehreren Diebstählen in Untersuchungshaft

Roßdorf/Gundernhausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ein 24 Jahre alter Ladendieb konnte dank Zeugenhinweisen am Dienstagmorgen (9.9.) von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte in der Hauptstraße Ware im Wert von über 200 Euro eingesteckt und den Laden, ohne zu zahlen, verlassen. Hierbei beobachteten ihn gegen 10.20 Uhr Zeugen, durch deren Beschreibung ihn eine Streife im Nahbereich stoppen und festnehmen konnte.

Da gegen den 24-Jährigen noch weitere offene Verfahren laufen, beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Nach seiner Vorführung am Mittwoch (10.9.) vor einem Haftrichter, setzte dieser den Haftbefehl in Vollzug, wonach der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

