POL-DA: Darmstadt: Unbekannte stechen mindestens vier Reifen auf

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

An mindestens vier Fahrzeugen haben sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (11.9.) zu schaffen gemacht. In der Dolivostraße stachen sie gegen 3.20 Uhr die Reifen der Autos auf, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

