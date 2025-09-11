PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte stechen mindestens vier Reifen auf
Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

An mindestens vier Fahrzeugen haben sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (11.9.) zu schaffen gemacht. In der Dolivostraße stachen sie gegen 3.20 Uhr die Reifen der Autos auf, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 08:50

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Goldschmuck / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Kriminelle nahmen ein Mehrfamilienhaus ins Visier und entwendeten aus einer Wohnung mehrere Schmuckstücke. Die Unbekannten gelangten am Mittwoch (10.9.) zwischen 6.50 und 18.00 Uhr auf bislang ungeklärte Weise ins Haus und verschafften sich von dort aus gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Nachdem sie diese durchwühlt und ihre Beute eingesteckt ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 08:05

    POL-DA: Darmstadt: Auto durchwühlt und Kleingeld entwendet / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Dienstagmorgen (9.9.) Kleingeld und ein Taschenmesser aus einem dunklen Auto entwendet. Das Fahrzeug stand in der Straße "Am Kaiserschlag", als sich der Täter gegen 4.00 Uhr näherte und sich Zutritt in den Innenraum verschaffte. Er entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Der Täter wird auf 20 ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 03:23

    POL-GG: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Unfallflucht in Walldorf

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Am 10.09.2025, gegen 19:30 Uhr kam es in der Piemontstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem unbekannten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle in Richtung Savoyen-Ring, ohne ein Personalienaustausch zu ermöglichen. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrradfahrer oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren