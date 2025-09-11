Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Goldschmuck

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen ein Mehrfamilienhaus ins Visier und entwendeten aus einer Wohnung mehrere Schmuckstücke. Die Unbekannten gelangten am Mittwoch (10.9.) zwischen 6.50 und 18.00 Uhr auf bislang ungeklärte Weise ins Haus und verschafften sich von dort aus gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Nachdem sie diese durchwühlt und ihre Beute eingesteckt hatten, flüchteten sie aus der Straße "Am Hopfengarten".

Zeugen, die zum besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

