Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Unfallflucht in Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 10.09.2025, gegen 19:30 Uhr kam es in der Piemontstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem unbekannten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle in Richtung Savoyen-Ring, ohne ein Personalienaustausch zu ermöglichen. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrradfahrer oder Zeugen die Hinweise zu der Person oder Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter 06105/4006-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell