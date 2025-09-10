PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach Ruhestörung verbringt 28-Jähriger die Nacht im Gewahrsam

Griesheim (ots)

Mehrfach beleidigt und bedroht wurde eine Polizeistreife bei einem Einsatz wegen Ruhestörung am Dienstagabend (9.9.).

Als sie gegen 23.20 Uhr einen 28 Jahre alten Mann in der Bachgasse zur Ruhe ermahnten, begann dieser die Polizisten zu beleidigen. Der Mann zeigte sich immer unkooperativer und aggressiver, bis er versuchte einem der Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Daraufhin nahmen sie den 28-Jährigen vorläufig fest und stellten einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille bei ihm fest. Der Mann kam für eine Blutentnahme aufs Polizeirevier und verbrachte die Nacht zwecks Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten im Gewahrsam. Er wird sich unter anderem wegen des versuchten, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

