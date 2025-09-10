PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Ohne Führerschein aber mit Alkohol unterwegs
Polizei stoppt 27-Jährigen

Groß-Umstadt (ots)

Durch eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte am Mittwochmorgen (10.9.) ein alkoholisierter Autofahrer vorläufig festgenommen werden. Als die Beamten gegen 3.00 Uhr ein Fahrzeug auf der Karlstraße anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer sehr stark, um sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften und missachte rote Ampeln. Erst im Bereich Wiebelsbach stoppte der Mann das Fahrzeug und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei dem 27-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,02 Promille gemessen. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem eine Kleinstmenge an Marihuana, welche sie sicherstellten. Der Mann, der keinen Führerschein besaß, kam zwecks Blutentnahme mit auf die Wache, von wo aus er den Heimweg antreten konnte. Er wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

