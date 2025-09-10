POL-DA: Griesheim: Unbekannte entwenden etwa 1.000 kg Kupfer
Wer hat etwas beobachtet?
Griesheim (ots)
Bereits zwischen letztem Dienstag (2.9.) und diesem Dienstagmorgen (9.9.) entwendeten Kriminelle etwa 1.000 kg Kupfer aus der Flughafenstraße. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie über den Zufahrtsweg an das Kasernengelände, wo sie zwei Türen gewaltsam öffneten. Dort montierten sie mehrere Kupferleitungen ab und zerkleinerten diese. Vermutlich nutzen die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute.
Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges, wie z.B. ein Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell