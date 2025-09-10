Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Unbekannte entwenden etwa 1.000 kg Kupfer

Wer hat etwas beobachtet?

Griesheim (ots)

Bereits zwischen letztem Dienstag (2.9.) und diesem Dienstagmorgen (9.9.) entwendeten Kriminelle etwa 1.000 kg Kupfer aus der Flughafenstraße. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie über den Zufahrtsweg an das Kasernengelände, wo sie zwei Türen gewaltsam öffneten. Dort montierten sie mehrere Kupferleitungen ab und zerkleinerten diese. Vermutlich nutzen die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges, wie z.B. ein Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

