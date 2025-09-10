Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Mit 126 "Sachen" am Marbachstausee vorbei - Einmonatiges Fahrverbot

Mossautal (ots)

Am Dienstag (09.09.), in der Zeit zwischen 14.30 und 17.45 Uhr, führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 460 in Höhe des Marbachstausees durch.

Von 411 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 63 zu schnell unterwegs. Die Fahrerinnen und Fahrer erwarten nun Verwarnungs- und Bußgelder sowie teils zudem Punkte in Flensburg. Einem Autofahrer droht ein einmonatiges Fahrverbot, weil er die außerhalb geschlossener Ortschaft maximal erlaubten 70 km/h um mehr als 40 Stundenkilometer überschritt. Der Wagenlenker hatte 126 "Sachen" auf dem Tacho.

