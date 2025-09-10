PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Rüsselsheim: Autoaufbruch auf Parkplatz der Großsporthalle

Rüsselsheim (ots)

Auf eine zurückgelassene Handtasche, unter anderem samt persönlichen Dokumenten und Bargeld, hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Dienstagabend (09.09.), gegen 21.20 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen auf dem Parkplatz der Großsporthalle gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe in den geparkten Seat ein und entwendeten dort die Gegenstände. Die Tasche wurde später mit dem gesamten Inhalt im Bereich der nahe gelegenen Unterführung wieder aufgefunden.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

