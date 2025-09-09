Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zwei Baucontainer im Visier/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Zwei Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle an der Bundesstraße 43 gerieten in der Zeit zwischen Montagnachmittag (08.09.) und Dienstagmorgen (09.09.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände, brachen die beiden Container auf und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen mehrere Werkzeuge und Baugeräte im Wert von über 2000 Euro.

Für den Abtransport der Beute könnten die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

