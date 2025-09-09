PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zwei Baucontainer im Visier/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Zwei Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle an der Bundesstraße 43 gerieten in der Zeit zwischen Montagnachmittag (08.09.) und Dienstagmorgen (09.09.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände, brachen die beiden Container auf und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen mehrere Werkzeuge und Baugeräte im Wert von über 2000 Euro.

Für den Abtransport der Beute könnten die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 11:52

    POL-DA: Heppenheim: Nur wenige Minuten weg/Kriminelle brechen Auto auf

    Heppenheim (ots) - Unbekannte hatten es am Dienstag (09.09.) auf ein Auto in der Karl-Marx-Straße abgesehen und daraus einen Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. Durch die Besitzerin war der graue Jeep gegen 10.00 Uhr nur wenige Minuten dort abgestellt worden. Dieses kurze Zeitfenster nutzten Kriminelle, um eine Scheibe einzuschlagen und den ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:50

    POL-DA: Bürstadt: Brand in Erdgeschosswohnung/Drei Katzen kommen bei Feuer um

    Bürstadt (ots) - Am Montagabend (08.09.), gegen 20.45, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leuschnerstraße alarmiert. In der Küche einer Erdgeschosswohnung geriet nach vorläufigen Erkenntnissen Essen in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen zügig, konnten aber nicht verhindern, dass ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:13

    POL-DA: Heppenheim: Drogen im Straßenverkehr(DiS)- Polizei stoppt fünf berauschte Fahrer

    Heppenheim (ots) - Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Fortbildungstages am Montag (08.09.) führten 15 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen, neben einer theoretischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren