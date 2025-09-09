POL-DA: Heppenheim: Nur wenige Minuten weg/Kriminelle brechen Auto auf
Heppenheim (ots)
Unbekannte hatten es am Dienstag (09.09.) auf ein Auto in der Karl-Marx-Straße abgesehen und daraus einen Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. Durch die Besitzerin war der graue Jeep gegen 10.00 Uhr nur wenige Minuten dort abgestellt worden. Dieses kurze Zeitfenster nutzten Kriminelle, um eine Scheibe einzuschlagen und den Diebstahl zu begehen.
Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen an dem Jeep bemerkt haben, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.
