PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Nur wenige Minuten weg/Kriminelle brechen Auto auf

Heppenheim (ots)

Unbekannte hatten es am Dienstag (09.09.) auf ein Auto in der Karl-Marx-Straße abgesehen und daraus einen Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. Durch die Besitzerin war der graue Jeep gegen 10.00 Uhr nur wenige Minuten dort abgestellt worden. Dieses kurze Zeitfenster nutzten Kriminelle, um eine Scheibe einzuschlagen und den Diebstahl zu begehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen an dem Jeep bemerkt haben, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:50

    POL-DA: Bürstadt: Brand in Erdgeschosswohnung/Drei Katzen kommen bei Feuer um

    Bürstadt (ots) - Am Montagabend (08.09.), gegen 20.45, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leuschnerstraße alarmiert. In der Küche einer Erdgeschosswohnung geriet nach vorläufigen Erkenntnissen Essen in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen zügig, konnten aber nicht verhindern, dass ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:13

    POL-DA: Heppenheim: Drogen im Straßenverkehr(DiS)- Polizei stoppt fünf berauschte Fahrer

    Heppenheim (ots) - Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Fortbildungstages am Montag (08.09.) führten 15 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen, neben einer theoretischen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:06

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen mehrere Kellerräume ins Visier / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Durch bislang unbekannte Täter kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Auf noch ungeklärte Weise gelangten die Täter in das Haus, von wo aus sie sich Zugang in den Keller verschafften. Hier brachen sie zwischen Freitagmorgen (5.9.) und Montagabend (8.9.) etwa 18.30 Uhr mindestens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren