Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Drogen im Straßenverkehr(DiS)- Polizei stoppt fünf berauschte Fahrer

Heppenheim (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Fortbildungstages am Montag (08.09.) führten 15 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen, neben einer theoretischen Schulung am Vormittag, in der Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr eine entsprechende Kontrolle am Europaplatz durch. Dabei sollten die bei der Theorieveranstaltung vermittelten Inhalte angewandt werden.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 111 Fahrzeuge und nahmen 148 Personen genauer unter die Lupe. Bei fünf Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung bestand. Unter anderem verliefen bei drei Wagenlenkern Drogenvortests positiv auf den Konsum von Amphetamin oder Cannabis vor Fahrtantritt, zwei Fahrer räumten den Konsum von Cannabis gegenüber den Beamten ein. Zudem erstatteten die Ordnungshüter gegen vier Autofahrer Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

