Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Tierfuttergeschäft aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Unbekannte machten sich an einem Tierfuttergeschäft in der Max-Plank-Straße zu schaffen. Sie hebelten zwischen Samstagabend (6.9.) etwa 19.30 Uhr und Montagmorgen (8.9.) etwa 8.15 Uhr ein Bürofenster auf, um so ins Innere des Ladens zu gelangen. Nach bisherigen Ermittlungen ist kein Diebesgut bekannt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell