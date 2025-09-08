POL-DA: Trebur: Nach schwerem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3094/22-Jähriger Motorradfahrer erliegt Verletzungen
Trebur (ots)
Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag (07.09.), gegen 21.20 Uhr, auf der Landesstraße 3094, zwischen Geinsheim und Wallerstädten (wir haben berichtet), ist der 22 Jahre alte Motorradfahrer am Montag (08.09.) in einem Krankenhaus seinen bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen erlegen.
Die Ermittlungen zu genauen Klärung der Unfallursache dauern aktuell an. Hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.
Unsere Bezugsmeldung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6112618
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell