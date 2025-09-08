PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Nach schwerem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3094/22-Jähriger Motorradfahrer erliegt Verletzungen

Trebur (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag (07.09.), gegen 21.20 Uhr, auf der Landesstraße 3094, zwischen Geinsheim und Wallerstädten (wir haben berichtet), ist der 22 Jahre alte Motorradfahrer am Montag (08.09.) in einem Krankenhaus seinen bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen zu genauen Klärung der Unfallursache dauern aktuell an. Hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6112618

