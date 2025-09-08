PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen landwirtschaftlicher Maschine und Motorrad auf der L3094 (Wallerstädten - Geinsheim)

65468 Trebur (ots)

Am 07.09.2025, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 22 jähriger, zusammen mit einem 15 jährigen Sozius, auf einem Motorrad die L3094 aus Richtung Geinsheim kommend in Fahrtrichtung Wallerstädten. Höhe der dortigen Biogasanlage bog ein Mähdrescher von einem Feldweg aus der südlichen Feldgemarkung auf die L3094, in Richtung Geinsheim, auf die L3094 ein. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Mähdrescher. Dadurch wurden der Motorradfahrer und sein Sozius schwerst verletzt. Sie wurden in der Folge in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 31 jährige Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und dessen Ursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die L3094 im Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeistation Groß-Gerau
Höbel, PHK Dienstgruppenleiter

Telefon: 06152 / 175-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

