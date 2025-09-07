PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Höchst, Frankfurter Straße, gesucht.

Höchst im Odenwald (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.09.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße in Höchst i. Odw. zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem geparkten PKW-Anhänger. An dem Anhänger entstand Sachschaden.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem verursachenden PKW um einen schwarzen FIAT Grande Punto. Dieser müsste im Bereich der Fahrzeugfront rechtsseitig beschädigt sein.

Wer Hinweise zum Unfallhergang, oder zu dem unfallverursachenden PKW geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Höchst unter 06163/941-0 zu melden.

Nico Schneider

Sachbearbeiter Polizeistation Höchst Tel: +49 6163/941-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Telefon: 06062 / 953-0
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

