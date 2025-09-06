Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Motorradunfall auf der L3408

Birkenau (ots)

Am Freitagabend (05.09.) gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der L 3408 zwischen Birkenau-Löhrbach und Birkenau ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Der 86-jährige Fahrer seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine beabsichtigte auf seiner Fahrt in Richtung Birkenau in einen Feld- / Waldweg einzubiegen. Ein 17-jähriger Motorradfahrer samt 21-jährigen Mitfahrer übersah den vor ihnen fahrenden, jedoch bereits stark verlangsamten Traktor und fuhr auf diesen mit hoher Geschwindigkeit auf.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 17-jährige Fahrer des Motorrades schwer sowie sein 21-jähriger Sozius lebensgefährlich verletzt. Beide wurden durch Rettungshubschrauber in nahe gelegene Kliniken geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung des genauen Unfallablaufes ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Landstraße zwischen Birkenau und Löhrbach musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme circa 4 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell