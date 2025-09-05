Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Illegales Autorennen in Michelstadt/ Zeugenaufruf

Michelstadt (ots)

Michelstadt: Am Freitag (05.09.2025) gegen 11:45 Uhr lieferten sich zwei Autos auf der Bundesstraße 45 zwischen Zell und Michelstadt nach ersten Ermittlungen ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Dabei überholten sie mit erhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig mehrere Autos und einer der Fahrer überfuhr in Michelstadt noch eine rot zeigende Ampel. In Michelstadt kam das eine Auto dann von der Bundesstraße 45 nach rechts ab und landete im Graben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 23 jährigen aus Lützelbach. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

Rohr, Polizeistation Erbach

