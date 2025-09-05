POL-DA: Bensheim: Kindergarten im Visier/Zeugen gesucht
Bensheim (ots)
In der Nacht zum Freitag (05.09.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle Zutritt zu einem Kindergarten in der Niddastraße in Auerbach. Sie durchwühlten das Büro und ließen anschließend wenige Euro aus einer Kaffeekasse mitgehen.
Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 erreichbar.
