Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Rettungssanitäter attackiert/Anzeige gegen 29-Jährigen

Biblis (ots)

Nach einem Einsatz befanden sich ein 43 Jahre alter Rettungssanitäter und seine 23-jährige Kollegin am Donnerstagvormittag (04.09.), gegen 10.30 Uhr, in der Lindenstraße, als gegenüber der 23-Jährigen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug sexuell anzügliche Bemerkungen gerufen worden sein sollen. Um dies für eine mögliche Anzeige zu dokumentieren, machte der Rettungssanitäter Fotos von dem Fahrzeug. Daraufhin stieg ein 29 Jahre alter Mann aus dem Auto aus, beleidigte den 43-Jährigen und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Angegriffene zog sich hierbei Blessuren zu. Die Polizei nahm den 29-Jährigen anschließend vorläufig fest. Er musste sich, weil Anzeichen vorlagen, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, einer Blutentnahme unterziehen.

Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell