Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch
Wem ist weißer Lieferwagen und silberfarbener VW Passat aufgefallen?

Darmstadt (ots)

Kriminelle sind in der Nacht zum Freitag (5.9.) in einen Verkaufsraum im Daimlerweg eingebrochen und haben Beute gemacht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Gegen 0.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen aktuellen Einbruch. Vier vermummte Täter wären gewaltsam durch die Eingangstüren in das Geschäft eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sie aus dem Verkaufsraum Diebesgut in einen weißen Lieferwagen geräumt und wären anschließend mit ihrer Beute und einem weiteren Fluchtwagen, einem silberfarbenen VW Passat, in Richtung Autobahn geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang noch ohne Erfolg. Was die Kriminellen genau gestohlen haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

