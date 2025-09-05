Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit 2,35 Promille falsch in die Einbahnstraße und per Fuß zu flüchten versucht

Rüsselsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat am frühen Freitagmorgen (05.09.), gegen 3.30 Uhr, einen 18-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Die Beamten stoppten den Wagenlenker in der Breslauer Straße, weil er ihnen mit seinem Auto entgegen Fahrtrichtung in der Einbahnstraße entgegenkam. Der untaugliche Versuch zu Fuß zu vor den Ordnungshütern zu flüchten, scheiterte zeitnah. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille und einen Führerschein hatte der 18-Jährige auch nicht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Er wird sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell